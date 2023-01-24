AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Hollanda makamları net bir tavır almalı
Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.
Saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu, tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
- Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
- "Genel seçimlerden zaferle çıkarak hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
- Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
- "Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"