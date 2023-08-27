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27 Ağustos 2023 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 11:47:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki tarihi caminin kundaklamasına tepki

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklanmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı.

Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Etiketler : ömer çelik gkry cami kundaklama
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