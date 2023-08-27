AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki tarihi caminin kundaklamasına tepki
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklanmasına tepki gösterdi.
Çelik, "Saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 27, 2023
Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.
Güney...
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması şu şekilde:
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı.
Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz."
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