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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Finlandiya'ya NATO tebriği
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04 Nisan 2023 Salı 19:15:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 19:15:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Finlandiya'ya NATO tebriği

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı'na (NATO) üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerektiğini belirterek, Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması sonucu Türkiye'nin bu ülkenin NATO üyeliğine onay verdiğini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye, demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO'nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.

Bir savunma örgütü olan NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır."

Etiketler : Ömer Çelik ak parti nato

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