AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsveç'teki savcılar Başkan Erdoğan'a yapılan hakaretin cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu açıklamadan, 'İsveç'te istenilen terör eylemleri yapılabilir' sonucu çıkıyor

Bunun ifade hürriyeti ile hiçbir şekilde alakası yok. Böylesine çirkin bir eylem dünyanın hiçbir yerinde ifade hürriyeti olarak kabul edilemez.

Bizim ülkemizi tehdit eden askerimize, vatandaşlarımıza saldıran terör grubunu siz himaye ederseniz, maddi kaynak elde etmesine izin verirseniz o zaman burada müttefiklik diye bir şeyden bahsedilemez.

ALTILI MASADA ORTAK YETKİ TARTIŞMASI

Bu model sivil siyaseti, demokratik kazanımları ileriye götüren bir yaklaşım değil sivil siyaseti felç eden demokratik kazanımları berhava eden, yok eden bir yaklaşımdır.

Bu model Anayasa'nın dışında siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarır.

Hiçbir şekilde Türkiye'nin sorunlarıyla yüzleşemeyecek, Türkiye'nin geleceğine hiçbir katkısı olmayacak, bu haliyle de milletten onay alamayacak bir yapı ortaya çıktığını görüyoruz.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERİ GERİ İTME POLİTİKASI

Zalimhane mekanizma aynen devam ediyor.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede biz tam olarak tarihini somutlaştırdığımız zaman sizlerle paylaşacağız.

EYT DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade ortaya çıktı. Seçimden sonrasına kalacak gibi bir durum söz konusu değildir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca ulaşılmış olacaktır.

Şubat, en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır.

Anayasa'ya bağlı ordu CHP'yi rahatsız ediyor. Bunun tam tersini arzu ediyorlardı. En azından yanlış anlaşıldık diye bir cümle bile kullanmadılar.

MUHALEFETE ALKIŞ TEPKİSİ

Çıkıp da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine "Orta Doğu'da bol apoletli generaller gibi" derseniz bu siyasi bir eleştiri değildir. Bu hakarettir.

Anayasa'ya bağlı ordu CHP'yi rahatsız ediyor. Bunun tam tersini arzu ediyorlardı. En azından yanlış anlaşıldık diye bir cümle bile kullanmadılar

Ayrıntılar geliyor...

