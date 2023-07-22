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22 Temmuz 2023 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 12:05:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Danimarka'da, İslam düşmanı bir grubun, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı, bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."

Etiketler : ak parti sözcüsü ömer çelik danimarka kuranı kerim saldırı
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