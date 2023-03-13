AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması: Temas trafiği devam ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye odaklıyız." dedi. Çelik, "İttifakın genişlemesi için temas trafiği devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik 'in konuşmasından öne çıkanlar...
Karşımızdaki ittifak koltuk kavgasındayken biz Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye odaklıyız
Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerimiz müspet bir atmosferde ilerliyor
Kırmızı çizgimiz terördür. İlkelerimizi net bir şekilde söyledik, bundan sonra da söyleyeceğiz
İttifakın genişlemesi için temas trafiği devam ediyor
Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, lanetlemeyen hatta destekleyen bir partinin (HDP), açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu
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