"İttifakın genişlemesi için temas trafiği devam ediyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması: Temas trafiği devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik 'in konuşmasından öne çıkanlar...

Karşımızdaki ittifak koltuk kavgasındayken biz Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye odaklıyız

Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerimiz müspet bir atmosferde ilerliyor

Kırmızı çizgimiz terördür. İlkelerimizi net bir şekilde söyledik, bundan sonra da söyleyeceğiz

İttifakın genişlemesi için temas trafiği devam ediyor

Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, lanetlemeyen hatta destekleyen bir partinin (HDP), açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu