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28 Eylül 2020 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 15:45:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki: Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün bir haber kanalında söylediklerine tepki gösterdi. Çelik, CHP'de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınadığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'li Ünal Çeviköz'ün söylediklerinin Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyon olduğunu belirten Çelik "Ermenistan’ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT EDİLEN MESLEKTAŞLARINIZIN AZİZ HATIRASINDAN HİÇ Mİ UTANMADINIZ

"Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP’nin sahiplenmesi son yanlıştır." diyen Çelik, " Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip bir kenara attınız; Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız. Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışması Ermenistan’ı rahatsız ediyor ve Türkiye hakkında yalan üretiyorlar. Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan’ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyorlar? Türkiye’nin bu konudaki pusulası Azerbaycan’la sonuna kadar dayanışmadır. CHP’nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye’nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz." şeklinde konuştu.

'CHP TABANINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA HAKSIZLIKTIR'

Türkiye'nin sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında olacağını söyleyen Çelik "Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan’ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir. CHP yönetiminin bu provokatif açıklaması CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan’a destek veren çok güçlü açıklamalar yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan’ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir." dedi. 

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