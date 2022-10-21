Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç dün Azerbaycan'da kaza yapmıştı. Ömer Çelik son yaptığı açıklamada, Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadelerini kullandı.