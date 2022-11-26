AK Parti Sözcüsü Çelik'e "En İyi Siyasetçi" ödülü verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yerel bir gazetenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, Konya'daki hayvan barınağında yapılanlara değinerek, "Bu tip zulümlere tabii ki asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından Çelik'e Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan anket sonucu "En İyi Siyasetçi" ödülü takdim edildi.

Çelik, Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesine ilişkin, "Bu tip zulümlere tabii ki asla müsamaha göstermeyeceğiz. Konya'da hayvanlara yapılan bu vahşeti gerçekleştirenlerin tutuklanmasından sonra hukuki süreci de hassasiyetle kuşkusuz takip edeceğiz." dedi.

Çelik, Adana'da yerel bir gazetenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen başarılı kadınların ödüllendirildiği etkinlikte yaptığı konuşmada, ödül alan kadınların gerçekleştirdiği çalışmaların önemine değindi.

Kadınlara verilen desteğin insanlığa yapılan en büyük katkı olduğunu belirten Çelik, "Kadınlarımıza Çukurova'mızda destek veren, onları destekleyen her projenin insanımıza yapılmış en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Hepimiz on yıllar içerisinde şunu gördük ki, kadınlar başta olmak üzere pek çok kesime karşı yapılan ayrımcılığın bedelini aslında bütün insanlık ödedi. Dolayısıyla insanlığı, insan haysiyetini, insan onurunu, insani değerleri yüceltmek, hep birlikte, el ele vererek başarabileceğimiz bir iş." diye konuştu.

Çelik, tarih boyunca çok güçlü, etkili kadınlara sahip olan Çukurova topraklarının kadınların faaliyetleri sayesinde daha bereketli hale geldiğini söyledi.

"BU TİP ZULÜMLERE TABİİ Kİ ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Konya'da hayvan barınağında yaşananlara da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Biz varlığın bir bütün olduğuna inanıyoruz. Bütün canlıların ortak kaderi olduğuna inanıyoruz. Hayvanların, bitkilerin, bizim kader arkadaşlarımız olduğuna inanıyoruz. O sebeple mesela geçen günlerde çok üzüntü verici bir şekilde Konya'da hayvanlara yapılan vahşet, aslında yine insana yapılan bir saldırıdır. Canlılar arasında sadece isim farklılığı var ama hepsi bu kainatta ortak bir kaderi paylaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Bu tip zulümlere tabii ki asla müsamaha göstermeyeceğiz. Konya'da hayvanlara yapılan bu vahşeti gerçekleştirenlerin tutuklanmasından sonra hukuki süreci de hassasiyetle kuşkusuz takip edeceğiz. Tabii aynı zamanda da son zamanlarda bazı üzücü olaylar gördük. Sokaklarda sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan evlatlarımızın, vatandaşlarımızın korunması için de tedbir alacağız. Dolayısıyla akılla, bilgiyle, hikmetle uygun tedbirleri geliştirerek tüm bunları çözebilecek kapasitedeyiz."

Çelik, hep beraber el ele vererek kadınların, gençlerin, hayatta önüne çeşitli engeller çıkarılanların daha güçlenmesi, önünün açılması, daha ileriye gitmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Çelik'e Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan anket sonucu "En İyi Siyasetçi" ödülü verildi.

Törende, başarılı kadınlara da ödülleri takdim edildi.