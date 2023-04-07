VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 12'nci aya taşıdı
UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti
Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımın yıl dönümü hakkında açıklama
Akkuyu Nükleer Santrali... "İnşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir"
Moskova'daki dörtlü görüşme... "Gerçekçiyiz, diyalogların devam etmesi gerekiyor"
YSK'den "seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmasın" kararı
07 Nisan 2023 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 09:26:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası toplum net bir tutum almalıdır

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınadı. Çelik, "Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından İsrail'in başlattığı saldırılara yönelik açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır"

Etiketler : ömer çelik israil gazze saldırı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX