AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası toplum net bir tutum almalıdır
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınadı. Çelik, "Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından İsrail'in başlattığı saldırılara yönelik açıklama yaptı.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır"
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 7, 2023
İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir.#Gazze
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