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02 Şubat 2023 Perşembe 16:59:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 16:59:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından, Türkiye'deki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkenin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarının görüldüğünü belirterek, "Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.
Etiketler : ömer çelik büyükelçilik başkonsolosluk
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