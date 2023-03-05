AK Parti Sözcüsü Çelik: Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sporda ve her alanda şiddet ve nefretin en güçlü şekilde dışlanması gerektiğini belirtti.
Bursa'da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan, sporun ruhuna aykırı görsellerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır."
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