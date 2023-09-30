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30 Eylül 2023 Cumartesi 11:06:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 11:06:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin, "Çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır. Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.

İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.

Etiketler : ömer çelik stokholm büyükelçiliği saldırı recep tayyip erdoğan
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