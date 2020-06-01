AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Cami'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs Limasol'da Köprülü Cami'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır" dedi.