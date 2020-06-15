AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapıyor.

PENÇE KARTAL AÇIKLAMASI

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saldırı alanları yok edildi. Terör hedefleri başarı ile vuruldu. İnsanlığa düşman terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecektir. Türkiye pek çok konuda olduğu gibi terörle mücadelede de dünyaya örnektir. Pençe Kartal Harekatı ile elde edilen kazanımların devamı gelecektir. Sivillere zarar verilmeden bu operasyonlar sürecektir. Türkiye'nin, vatandaşımızın güvenliğini sağlayan askerlerimiz görevlerini göz kamaştırıcı bir başarı ile sürdürüyorlar.

"HASSAS OLUNMAZ İSE RAKAMLAR ARTAR"

Normalleşmenin daha da normalleşmesi için maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekir. Rakamları yeniden izliyoruz. Rakamların artışta olduğunu görüyoruz. Rehavet düşmanımızdır. Rehavet ile normalleşmenin yan yana yürümesi mümkün değildir. Hassas olunmazsa rakamlar artar.

"DOĞAYI RAKİP GÖREN ANLAYIŞ İNSAN SOYUNU TEHDİT EDER NOKTADADIR"

Bugün artık çevre olarak göstereceğimiz artık vatanseverliktir. Doğayı rakip gibi gören anlayış, insan soyunu tehdit eder bir noktadadır. Doğa bizim kader arkadaşımızdır. Tabiat tabiatımızdır. İlaçlara odaklı bir koruma mekanizması bunların önüne geçemez. İnsan hayatının korunması için Türkiye, hastane altyapısı ile güçlü bir örnek teşkil ettiği gibi, bu konuları da tartışıyoruz. Bundan sonraki tehditlere karşı hazırlıklarımız için kafa yoruyoruz. Gıda ve genetik güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar bundan sonra çok önemli. Sıfır vakadır hedef.

IRKÇILIK VE İSLAMA KARŞI SALDIRILARA SERT SÖZLER

Pandemi sonrası dünyanın sarsıntı geçirdiğini görüyoruz. İlk oluşan siyasi süreç ABD'de başlayan küresel süreçtir. Irkçılığa ne kadar karşıysa, yağmacılığa da o kadar karşıyız. İslam düşmanlığı, ırkçılık gibi konuların tartışılması gerekiyor. Dünyanın her tarafında köle tacirlerinin heykelleri yıkılırken, Fransa'dan 'Biz bunları da koruyacağız' gibi bir açıklama geldi. Irkçılık gibi konuların virüsler, bakteriler, insan hayatına tehditlerle birlikte ele alınması gerekir.

CHP'Lİ KABOĞLU'NUN SKANDAL SULTANAHMET AÇIKLAMASINA TEPKİ

Ayasofya ile ilgili hassasiyet tartışılırken, Sultanahmet de müze olsun diye bir anlayış ortaya çıktı. Acaba partilerinden bir açıklama gelir mi, düzeltirler mi diye bekledik. Bu konularda CHP sabıkalı bir parti. Tam diyorsunuz ki, biraz daha demokratik dil ortaya çıktı. İçlerinden bir Bekçi Murtaza çıkıyor. CHP'nin Ayasofya dili Türkiye içindeki ayrımcı dildir. Bugüne kadar ki en İslamofobik açıklamadır.

Bir yerde ibadet edilmesini evrensel mirasın odak noktasından çıkması olarak yorumlamak çarpık bir anlayıştır. Demokrasimizi sakatlamak isteyenlere, fikir ve inanç özgürlüğünü baskılamak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Keşke bu arkadaşlarının faşist bir alana kaydıklarını görseler.

Geçmişte alınan kararların ebediyen dondurulması diye bir şey olabilir mi? Türkiye'nin kurucu lideriyle kavga olarak yorumlamak kışkırtıcı ve ahlak dışı bir yaklaşımdır. Bu kadarı ayıptır. Milletin talebinin bu noktalara getirilmesi artık ayıptır. Her şeyi Cumhuriyet ile hesaplaşma noktasına getiren zihniyet bu memlekete çok kötülük etmiştir. Kimsenin rejimle bir derdi yok. Tartışılan şey çeşitli hukuki ve siyasi kararlar. Milletin talebini yerine getirmek bizim görevimizdir.

Libya meselesi bizim sürekli gündemimizdedir. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız ve Libya'daki kardeşlerimiz için yakın takibimizdedir. Biz Libya halkının tamamının yanında olduğumuz için meşru hükümetinin yanındayız. Başka bir amacımız yok. Sömürge geçmişi ile yüzleşemeyenler Türkiye'yi böyle suçlamaya çalışıyorlar.

CHP Sözcüsü, Hafter'i seküler görüyor, Sarrac'ı cihadist olarak tanımlıyor. Dünyada bunu böyle gören tek kişi sanırım CHP Sözcüsü'dür. Fransa'nın argümanını buraya uyarlayıp açıklıyorlar. Gelinen noktada Türkiye-Libya işbirliğinin gücü görülmüştür. Libya'nın tamamını temsil eden, BM tarafından tanınan UMH böyle ilerlemektedir. Libyalıların önceliğindeki siyasi sürece tam destek vereceğiz. Libya halkı kendi iradesini ortaya koyacaktır.

Akdeniz devletiyiz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz. Türkiye'nin iyiliği için bu yaptıklarımızı yapmak zorundayız. Bu defalarca söylendi, maalesef dışarıda çıkan argümanların tercümesi olarak karşımıza çıkıyorlar.

"BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ"

Güney Kıbrıs'ın attığı yeni bir adım var. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu adımları atıp, çözümden falan bahsetmeyin. Miçotakis problemlerii çözmek için Almanya'ya gidiyor, oraya , buraya gidiyor. Çipras ona dedi ki, "Türkiye ile problemini çözmek için oralara gitme, Erdoğan'a git." Çipras problemlerin öyle çözülemeyeceğini, Türkiye ile diyalogla çözülebileceğini gördü. Oradaki statükoyu Kıbrıs Rumları üzerinden değiştirmeye çalışıyorsun, bunun adı gasptır. Orada sadece Rumlar yok, Kıbrıs Türkleri de var. Bu şekilde birilerini arkalarına alarak attıkları adımlar kendilerinin aleyhine döner. Bir kere daha uyarıyoruz. İngiliz üs bölgelerinin sınırlarında Kıbrıs Türkleri'nin haklarını koruyacağız. Kimse bunu gasp etmeyi aklından geçirmesin.

SORU CEVAP

"MEŞRU LİBYA HÜKÜMETİ NE TALEP EDERSE YANINDAYIZ"

Libya'da son durum

Orada vereceğimiz desteğin güçlü bir destek olacağını, tüm imkanlarla destek vereceğimizi söylemek isteriz. Meşru hükümet ne yardım talep ederse, Türkiye Libyalı kardeşlerinin yanındadır.

"BİZİ O ZAMAN TEHDİT EDEN KİM VARSA HDP ONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR"

HDP yürüyüşü ile ilgili soru

Retorik ne olursa olsun bu yürüyüşlerin neden yapıldığı biliniyor. Dilimiz için, kimliğimiz için yürüyoruz demiş eş başkanları. Mesele şudur, burada manipülasyon söz konusudur. Kürt gençlerini lejyoner yapmaya çalışan anlayış bu alanı istismar etmeye devam ediyor. Köy adlarının zorla değiştirilmesine karşı çıkarken, bir CHP Grup Başkanvekili kalktı, 'Egemen devlet bunu değiştirir' dedi. Bizi o zaman tehdit eden kim varsa HDP bugün onlarla işbirliği yapıyor. Askeri ve yargı makamlarını o zaman kışkırtanlar ile işbirliği yapıyor.

Bu hak ve özgürlükleri vermek için bedel ödemiş, sabotaja uğramış Cumhurbaşkanımız bunun arkasında durdu ve gerçekleştirdi. Ne yaparsanız yapın, onlar için önemli olan PKK'nın ne dediği. Kürt gençleri için dağdaki zulm mekanizmasını ideal olarak göstermekten başka yaptıkları bir şey var mı? Meşru siyasi iktidarın aldığı kararlara darbe diyeceksin, barış ve demokrasiyi PKK terör örgütünün hizmetine vereceksin? Böyle iki yüzlülük olabilir mi?

Dertleri demokrasiyi, hak ve özgürlükleri güçlendirmek olsa bugün yaptıklarını yapmazlardı. Meşru siyasi iktidarın aldığı kararlara darbe diyeceksin, barış ve demokrasiyi PKK terör örgütünün hizmetine vereceksin? Böyle bir şey olabilir misin?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatı ve Yunanistan ile gerilim -

Türkiye büyük bir devlettir, büyük bir tecrübesi vardır. Türkiye, Yunanistan'ın en zor dönemlerinde onları, istismar etmek yerine yardım etti. Yunanistan'ın sorunu sanırım aklı başında Savunma Bakanı bulamıyorlar. Aşırı sağcılığın Türkiye düşmanlığına teslim olmuşlar. Barış konusunda biz teminatımızı açık şekilde ortaya koyarken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın açıklamalarını çocuksu bir hastalık olarak görüyoruz. Daha başka cevap da veririz ama o kadar büyük değiller. Bir TSK'nın gücüne bakın, bir de onlara. Arkasına almış mızıkçı şekilde AB'yi, bir kere daha söylüyorum. Sizin için iyi olan Türkiye ile anlaşmaktır. AB'yi arkanıza alarak Türkiye'ye bir şey yaptırmanız mümkün değil. Sizin en zor zamanınızda AB değil, biz yardım ettik. Yunan Savunma Bakanı ve diğerleri Türkiye gibi bir devlet ile nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeli. Biz de aynı dilde konuşursak, olay başka olur.

"ŞU AN İÇİN YENİ BİR ÖNLEM YOK"

Normalleşme süreci ve vaka artışı

MYK'nın başında Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bazı yerlerdeki artışların yakından takip edilmesini istedi. Maske , mesafe ve hijyene uyulmasına teşvik edilmesi istendi. Şu an için yeni bir önlem yok. Yeni önlemler, kurallara riayet ile ilgili. Sosyal mesafe ile ilgili söylem başka yere gitti, buna fiziksel mesafe demek lazım. Bu gönül muhabbetimize engel değil.