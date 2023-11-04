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04 Kasım 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 14:15:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükûmeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazzelilerin yaşama hakkını esas almadan "İsrail'in kendini savunma hakkı var." diyenlerin insanlık suçlarının faillerinden olduğunu belirtti.

Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra "İsrail'in kendini savunma hakkı var." diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenlerin cinayetin destekçisi olduğunu ifade eden Çelik, "Netanyahu hükûmeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir. Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine 'İsrail'in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını' söylüyorlar. 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz.' diyenler 'Daha çok cinayet işle.' demektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

"BARBARLIĞA KARŞI İNSANLIĞIN SESİ YİNE TÜRKİYE'DİR"

Barbarlığın topyekûn insanlığa savaş açtığını vurgulayan Çelik şunları kaydetti:

"Savaş sadece Gazze'de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz.' diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır. Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrısı ve barış için ortaya koyduğu eylem planı, Gazzeli masumları koruyacak tek yoldur. İnsanlığın barbarlığa karşı mücadelesi ve masumların korunması için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı en önemli ve en hayati zemindir."

Etiketler : ömer çelik gazze israil netanyahu
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