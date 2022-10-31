AK Parti'den MYK sonrası ilk açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantı'sı sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ülkemizi hedef alan bir takım siyasi projeler vardır. Bunların kimisi açıkça adı koyulmuştur, kimisi gizli bir şekilde yürürlükte olmuştur."

"Bölgesel vesayete Türkiye Cumhuriyeti asla müsaade etmeyecektir."

"İçeride sürekli olarak milletin iradesini aşağıya çeken, Cumhuriyete ve demokrasiye zarar veren vesayetin yenilmesi, Türkiye'nin, Cumhuriyet ve demokrasi değerleri etrafında bütünleşmesini sağlamıştır."

"Ülkemizi hedef alan bir takım siyasi projeler vardır. Bunların kimisi açıkça adı koyulmuştur, kimisi gizli bir şekilde yürürlükte olmuştur."

"Türkiye Cumhuriyeti bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezindeki kilit ülke konumundadır."

"Türkiye Yüzyılı ile işaret edilen yeni ufuklara doğru yürüyoruz."

"AK Parti heyeti, Mevlide Genç'in cenazesine katılacak. Mevlide hanımı son yolculuğunda selamlamak kadar, bu acıya yol açan faşist katillerin yaşadığı ekosisteme de güçlü bir tavır almak gerekir."

"Bu süre içerisinde tabi, Türkiye'nin esas yüzünü gösteren, Türkiye'deki kültürel hayatın canlılığını gösteren pek çok etkinlik yapıldı. Kültür Yolları festivalleri yapıldı. 29 Ekim törenlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve İletişim Başkanlığımızın çeşitli yerlerde cumhuriyetimizi kutlamakla ilgili ortaya koydukları etkinlikler de çok ilgi çekti."

"Sadece Sur Kültür Yolu festivalini örnek alacak olursak; Diyarbakır'da 35 farklı mekanda 600'den fazla etkinlikte 2 binden fazla sanatçımız vatandaşlarımızla buluştu. Bunlara emeği geçenlere, katılan sanatçılarımıza, bu faaliyetleri kucaklayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

"(Tahıl koridoru) Rusya bu anlaşmayı askıya aldığını ifade ediyor. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade ederim. İstanbul'daki Rus personel halen görev yerlerinde duruyor. Arzu ediyoruz ki bu anlaşma tekrar işleklik kazansın."

"TOGG'u çok çirkin bir biçimde eleştiriyorlar, bunlar milletin sevinciyle sevinemeyen, milletin iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler."

"Sınırın ötesinde olan silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadele, terörün bu ülkeden sökülüp atılması konusunda ne kadar üst düzey bir noktaya geldiğimizi gösteriyor."

Ayrıntılar geliyor...

