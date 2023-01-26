26 Ocak 2023 Perşembe 13:11:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 13:11:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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