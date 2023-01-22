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22 Ocak 2023 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 14:08:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nefret siyaseti ve faşizmin tüm insanlığı tehdit ettiğini, Kur'an-ı Kerim'e saldıranların başka dinlerin kutsallarına da düşman olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Nefrete nefretle karşılık verilmeyeceğini, nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm, tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."

Etiketler : ömer çelik isveç kuranı kerim tepki
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