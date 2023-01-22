AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Nefrete nefretle karşılık verilmeyeceğini, nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm, tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."