AK Parti Sözcüsü Çelik: Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nefret siyaseti ve faşizmin tüm insanlığı tehdit ettiğini, Kur'an-ı Kerim'e saldıranların başka dinlerin kutsallarına da düşman olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Nefrete nefretle karşılık verilmeyeceğini, nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm, tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."
Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 22, 2023
- Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
- "(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
- Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak