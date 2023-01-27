AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarını ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle kınadı
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarının, Tevrat yakılması eylemini engellemesinin doğru bir karar olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğunu bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz. Aynı İsveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Antisemitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını, yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."
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