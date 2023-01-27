AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz

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27 Ocak 2023 Cuma 14:57:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 14:57:00

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarını ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle kınadı

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarının, Tevrat yakılması eylemini engellemesinin doğru bir karar olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğunu bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz. Aynı İsveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Antisemitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını, yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

Etiketler : ak parti ömer çelik stockholm büyükelçiliği tevrat
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