AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in devlet terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri ile ilgili "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor.
Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı.
İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti."
- "Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz"
- Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail provakasyonu
- Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a jest
- Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım
- Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı
- Van-İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı