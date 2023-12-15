Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail provakasyonu

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15 Aralık 2023 Cuma 13:18:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 13:18:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in devlet terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri ile ilgili "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor.

Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı.

İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti."

Etiketler : ömer çelik israil filistin katliam cenin mülteci kampı
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