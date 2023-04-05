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05 Nisan 2023 Çarşamba 10:50:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:50:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail güvenlik güçlerinin mübarek ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'nın, tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunu belirtti.

"İsrail güvenlik güçlerinin mübarek ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir. İsrail yönetimini, Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum, bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır."

Etiketler : ömer çelik israil müslüman saygısızlık

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