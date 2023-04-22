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22 Nisan 2023 Cumartesi 10:03:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 10:03:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: İrtibat büromuz önünde gerçekleşen saldırıyı lanetliyoruz

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahçelievler Kocasinan irtibat büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimine tepki göstererek şunları kaydetti;

İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.

İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı
Etiketler : ömer çelik ak parti seçim irtibat bürosu silahlı saldırı
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