AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimine tepki göstererek şunları kaydetti;

İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.

İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı