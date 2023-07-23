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23 Temmuz 2023 Pazar 14:19:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 14:19:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: HÜDA PAR İl Başkanlığı'na yapılan saldırı her yönüyle araştırılıyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, saldırganın yakalandığını ve olayın her yönüyle araştırıldığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Salih Beyi ziyaret ettim, sağlık durumu doktorlardan öğrendiğim kadarıyla iyiye gidiyor. Buraya gelmeden evvel Sacit Beyin cenaze namazına katıldık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Olay olduktan kısa bir süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay her yönüyle araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılyor. Kuşkusuz yapan hukuk karşısında hesap verecekti.

Siyaset kurumuna yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz.

Etiketler : ak parti sözcüsü ömer çelik hüda par saldırı taziye
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