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20 Kasım 2022 Pazar 12:07:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 12:07:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Harekat ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor.
Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz.
Etiketler : pençe kılıç hava harekatı terör ömer çelik
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