AK Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs'taki camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "GKRY'deki camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına sert tepki göstererek, "Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler..." ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2020
Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... pic.twitter.com/lW1JXwQ82M
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- AK Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs'taki camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz