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28 Ocak 2023 Cumartesi 10:41:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 10:41:00

AK Parti Sözcüsü Çelik, Doğu Kudüs'teki terör saldırısını kınadı

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ömer çelik doğu kudüs terör saldırısı
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