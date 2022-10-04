VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
"Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"
Gök Vatan'a damga vuracak!
İhracatta yeni rekor!
AK Parti'den çarşamba çağrısı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması
Önemli zirve başlıyor: Gözler Başkan Erdoğan'da olacak
Devlet Tiyatroları 4 eserin ilk gösterimini yapacak
13. Uluslararası Dergi Günleri'ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Borsa güne yükselişle başladı
Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile imzalanan anlaşmalardan memnun
Rusya'ya son zamanların en büyük darbesi!
Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Her türlü şiddete hayır!
Zirveli başlangıç
Aile saadeti
04 Ekim 2022 Salı 10:20:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 10:20:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

'Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.' diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında yapacağı konuşmanın "hak ve özgürlük mücadelesinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını" bildirdi.

Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti. "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık." ifadesini kullanan Çelik, yarın Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

Etiketler : Ömer Çelik AK Parti Çarşamba günü
20 yıl sonra yeniden

20 yıl sonra yeniden
40 yaş büyük hayranından taciz mesajı

40 yaş büyük hayranından taciz mesajı
Düğün heyecanı başladı

Düğün heyecanı başladı
2 Aralık'ta vizyonda

2 Aralık'ta vizyonda
‘Rap ve senfoni güzel oldu'

‘Rap ve senfoni güzel oldu'
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu
11 yıllık evlilik bitti

11 yıllık evlilik bitti
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor

kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes