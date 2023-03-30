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30 Mart 2023 Perşembe 09:53:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 09:53:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Akşener, Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi. Çelik, "Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu. Bu dili ve tutumu kınıyoruz" sözlerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

Sayın Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir...

"MECBURİ GERİ DÖNÜŞ NEREDE YAŞANMIŞ İSE GERGİNLİĞİN ADRESİ ORASIDIR"

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır. Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler...

'Hakarete uğradım' diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır. 'Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık' dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

Aslında Sayın Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir."

Etiketler : ak parti iyi parti meral akşener cumhurbaşkanı

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