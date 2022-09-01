AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Emniyet, adliye tüm boyutlarıyla ortaya çıkartacaktır" dedi.

Sözcü Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır."

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