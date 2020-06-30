AK Parti Sözcücü Ömer Çelik: Libya'da suç işleyen Fransa'dır

Libya'da suç işleyen Fransa olduğunu kaydeden AK Parti Sözcücü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken. Türkiye'de koronavirüs ile ilgili tedbirler konusunda da uyarılarda bulundu.

Ömer Çelik "Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef maske ve mesafe konusunda bir takım yanlış yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için tedbirler kritik önemdedir." açıklamasında bulundu.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



- Salgın sürecinde 6 milyondan fazla vatandaşımıza destek sağlandı.

- Salgınla mücadelede alınan bütün tedbirlerin toplam tutarı bugün itibariyle 280 milyar liraya ulaşmıştır. Bu süreç dinamik bir süreçtir.

- Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan ve yaptığımız tüm operasyonlarda başarılı bir şekilde terörle mücadele konusunda çok güçlü bir performans ortaya koyuyoruz.

- 1 milyon yazılımcı projesi 7 haftada rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin gösterdiği ilgi sevindirici. Proje, 616 bin 713 kişiye ulaştı.

- Avusturya, bütün İslam ve Türkiye karşıtı gösterilerin merkezi haline gelmiştir. Viyana'da PKK'nın çirkin eylemlerine Avusturya polisi izin vermiş ve bayrağımızın yakılmasına tepki gösterenlere müdahalede bulunmuştur.

- (Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN MACRON'A SERT TEPKİ:

- Libya'da suç işleyen Fransa'dır. Ruanda'da yaptığınız hataları Libya'da tekrar ediyorsunuz. Darbeci Hafter'e destek veren Fransa suç işliyor. Türkiye'ye saldırarak çıkış noktası arıyor.

- Libya’da suç işleyen sizsiniz, tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Ruanda’da yaptığınız hataları tekrar ediyorsunuz. Bir insanlık suçundan bahsedilecekse Macron’un arkasında olduğu eylemlerden bahsedilebilir.



- Uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir İsrail ile karşı karşıyayız.

- Hafter her türlü zulmü işlerken Macron sustu. Hafter tamamen yenildikten sonra söylemleri değişti. Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan.

- Libya’da suç işleyen sizsiniz, tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Bir insanlık suçundan bahsedilecekse Macron’un arkasında olduğu eylemlerden bahsedilebilir.

- Uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir İsrail ile karşı karşıyayız.

- Avrupa'nın KKTC'yi görmezden gelme çabasını görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı KKTC'dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle meselelerini çözmelidir.

- Karşımızda hukuktan ve hakkaniyetten yana bir taraf varsa Türkiye masada her zaman hazırdır. Hukuk ve hakkaniyet konusunda Türkiye'den daha adil bir taraf bulamazlar.



- Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadale konusunda son derce kararlıdır, asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktı.

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