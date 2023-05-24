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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:15:00

AK Parti SKM Başkanı Toprak, yurt dışındaki seçim sürecini değerlendirdi: Rekor bir katılım söz konusu

Kaynak: AA

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AK Parti SKM Başkanı Toprak, "İlk turda ve ikinci turda rekor bir katılım söz konusu. İlk turda yüzde 53,7 ile diaspora rekoru kırıldı." dedi.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Fatih Toprak, güzel bir seçim süreci olduğunu belirterek, "Türk demokrasisi için katkı sunan vatandaşlarımıza ve onlara destek vererek yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

Toprak, "Güzel bir seçim süreci oldu. Bir iki küçük olay dışında başka büyük bir sıkıntı olmadı." dedi.

Süreci hep beraber şölen ve bayram havasında geçirdiklerini dile getiren Toprak, "Türkiye'nin demokrasisi için katkı sunan vatandaşlarımıza ve onlara destek vererek yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin yurt dışında bugün, gümrük kapılarında ise pazar günü sona ereceğini hatırlatan Toprak, "İlk turda ve ikinci turda rekor bir katılım söz konusu. İlk turda yüzde 53,7 ile diaspora rekoru kırıldı." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların büyük bir motivasyon ve heyecanla oy kullandıklarına işaret eden Toprak, şunları kaydetti:

"SKM olarak dünyanın her noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçmenler duygu dolu olarak ve motivasyonla sandıklara akın etti. Türkiye'ye göre geniş coğrafyalardan oy kullanmaya gidenler var. Bazen 1,5 kilometre uzunluğundaki sıralarda oy kullanmak için sıra beklediler. Türkiye demokrasisi için çok özverili davrandılar. Ben seçmenlere ayrıca teşekkür ediyorum."

Fatih Toprak, yurt dışında seçimlere katılım oranının artması konusunda 2 yıldan bu yana çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, sözlerini, "Başkonsoloslukların olmadığı yerlere sandıklar kuruldu. İlk seçimlerde randevu sistemi vardı, bağlı bulunulan temsilciliklerde oy kullanabiliyorlardı. Bunların hepsi kalktı, seçmen istediği yerde oy kullanabiliyorlar. Seçmenin oyunu en hızlı ve kolay şekilde kullanması için uğraş verildi. Bu çalışmalar gelecekte de sürecek. Nasıl daha kolaylaştırabiliriz, bunlar için çalışmalar yapılmaya devam edilecek." diye tamamladı.

Etiketler : ak parti seçim yurt dışı cumhurbaşkanı seçimi
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