AK Parti programına silahlı saldırı! Aziz Yeniay: Planlı bir terör girişimi
Silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, "Bu bir terör saldırısıdır. Bu kadar tesadüfün olması mümkün değil." dedi.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Yeniay, "Saldırıdan bir gün önce bir vatandaş yanıma gelip 'Sizi vuracaklar,hayatınız tehlikede' diye beni uyardı.Biz ciddiye almadık. Gerek emniyet birimlerimizin gerek Cumhuriyet Başsavcılığımızın kanaati, gerek benim kanaatim bu olay, tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik yapılmış, siyasi bir figüre, belediye başkan adayına yönelik yapılmış bir terör girişimidir" dedi.
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