24 Ekim 2023 Salı 18:37:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 18:37:00
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.20'de başladı.
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