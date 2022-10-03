03 Ekim 2022 Pazartesi 17:49:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 17:49:00
AK Parti MYK toplandı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.45'te başladı.
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