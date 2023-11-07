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07 Kasım 2023 Salı 17:13:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 17:13:00

AK Parti MYK sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat 30 dakika sürdü.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat 30 dakika sürdü.

Etiketler : AK PARTİ MYK BAŞKAN ERDOĞAN
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