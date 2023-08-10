VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden çalışan bir liderimiz var
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu
Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
Ukrayna: Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir
Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisine dava
Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ağustos 2023 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 13:00:00

AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde olağanüstü kongre hazırlıkları var

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları görüşülecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te başlayacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında olağanüstü büyük kongre hazırlıkları konuşulacak.

7 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan kongrenin kesin tarihi için karar alınacak.

MYK'daki bir diğer gündem maddesi 31 Mart 2023'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri olacak. Yerel seçimler için bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve izlenecek strateji hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İç ve dış politikadaki diğer başlıkların da görüşüleceği toplantıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti merkez yürütme kurulu ömer çelik
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX