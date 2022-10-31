AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile Meclis çalışmaları ele alınacak.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa teklifi üzerinde son bir değerlendirme yapılacak.
Teklifin bu değerlendirmenin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı.
Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.
Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
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