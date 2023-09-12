VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya: Uluslararası yardım çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Darbeci literatürünü kullanıyor"
Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya geldi
Polonya'dan Avrupa Komisyonu'na "tahıl ithalatı yasağı" çağrısı
Nijerya'dan salgın hastalıklara karşı adım: 2,2 milyon çocuk aşılanacak
Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı
12 Eylül 2023 Salı 16:45:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 16:45:00

AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

ABONE OL

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.

Etiketler : myk ak parti ak parti myk
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX