12 Eylül 2023 Salı 16:45:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 16:45:00
AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Darbeci literatürünü kullanıyor"
- Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya geldi
- Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı: Türkiye'nin nişanesi olacak
- MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı
- AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı