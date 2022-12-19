24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci açıklamalarda bulunarak, "Çözüm reçetesini vatandaşımız o masalarda aramıyor. Oraya (6'lı masa) ideolojik oy veren vatandaşlarımız dahi bizden taleplerde bulunuyorlar, vizyonumuza güveniyorlar ve ne yapacağımızı merak ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

''Sayın Kılıçdaroğlu'na "Sen aday olamazsın Alevisin sana oy vermezler" diyen bazı Millet İttifakı paydaşlarına, milletvekillerine çıtlarını çıkaramadılar, yine biz karşı çıktık ona biz itiraz ettik."

Biz hiç hata yapmıyor muyuz? Envai çeşit hatamız var. Hep hata yapabilme ihtimalimiz var ama önemli olan istikameti kaybetmemek. En son derdimiz Ayasofya idi. Hiç sevinecek düşmanımız olmaması bizim açımızdan sıkıntılı. İyi ki sevinecek düşmanlarımız var. Hiç kimseye düşman değilim. Biz düşmanlığa düşmanlık yapmalıyız. Bakış açımızın bu olması lazım. Şahıslara düşman olmanın basit birşey olduğunun kanaatindeyim. Düşmanlık kelimesini lügattan çıkartmak lazım. Topluma, milletimize bakarken konpartımanlar halinde değerlendirmiyorum. O sebepledir ki Sayın Kılıçdaroğlu'na "Sen aday olamazsın Alevisin sana oy vermezler" diyen bazı Millet İttifakı paydaşlarına, milletvekillerine çıtlarını çıkaramadılar, yine biz karşı çıktık ona biz itiraz ettik.

"Kararı eleştirebiliriz ama kararla bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz.''

Herkesin farklı yöntemleri olabilir. Bir hukukçu olarak sayın savcının neden istinaf ettiğini öngörebiliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun eski sözcülüğünü yapan şahsa cevap olsun; adeta savcı cezayı yeterli bulmayarak arttıracak diye tenzilat yaptılar ya, böyle bir hal yok. Benim gördüğüm dört usul ve maddi eksiklik var. Savcı bunları görmüş ve normal bir şekilde istinaf yetkisini kullanmıştır. Benim kanaatime göre savcı cezanın 5 gün fazla olduğunu görmüş olacak ki cezayı arttırmak konusunda bir eğilimi yok. Onlar hukuki taraf ile ilgilenmiyorlar ki. Mevcut kararın yargıtay ve istinaftan döneceğini söylemişlerdir. Kararı eleştirebiliriz ama kararla bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz.

''Çözüm reçetesini vatandaşımız o masalarda aramıyor. Oraya (6'lı masa) ideolojik oy veren vatandaşlarımız dahi bizden taleplerde bulunuyorlar, vizyonumuza güveniyorlar ve ne yapacağımızı merak ediyorlar.''

Duruş bakımından nerede hata yapıyoruz da o tarlaları selamlamak zorunda kalıyoruz? Ya da HDP ile neden ittifak kuruyorsunuz? HDP Kürt kardeşlerin çocuğunu dağa çıkaran aparat. Diyarbakır İl Örgütü'nde emniyetin yakaladığı o listeler belli. Niye bunlarla iş birliği yapıyorsunuz diye azar işiten onlar. Bizim sahada giremediğimiz hiçbir yer yok. Biz vatandaşlarımızı başta saygı ile karşılıyoruz. Bizim Türkiye'ye getirdiğimiz dış politik durum ortada. Bunun haricinde terör örgütleri ile mücadelemiz ortada. Ekonomide günlük sanayi rekorları ortada. Türk milleti en değerlisine layıktır. Çözüm reçetesini vatandaşımız o masalarda aramıyor. Oraya (6'lı masa) ideolojik oy veren vatandaşlarımız dahi bizden taleplerde bulunuyorlar, vizyonumuza güveniyorlar ve ne yapacağımızı merak ediyorlar. Kırılma noktası burası işte. İdeolojik duruş olarak bize çok karşı olan şahısların AK Parti'ye oy verdiğini ve desteklerini farkettim. Senin ideolojin başkaydı neden o tarafa vermedin dendiğinde; işçi çalıştırıyorum , ekonominin seyrinin farkındayım, daha aday adaylığında bir kişi bile öne çıkartamadılar deniliyor.