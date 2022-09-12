12 Eylül 2022 Pazartesi 16:37:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 17:16:00
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Kaynak: IHA
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AK Parti MKYK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
AK Parti MKYK'sı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.20'de başladı.
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