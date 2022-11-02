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02 Kasım 2022 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 17:24:00

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan: Togg yüz akı bir atılımın adı

Kaynak: AA

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AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yerli otomobil Togg'un, Türkiye'nin yüz akı bir atılımının adı olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu belirterek, lösemi ile mücadele eden tüm vatandaşlara şifa dileğinde bulundu.

Yerli otomobil Togg'un banttan iniş töreninin yapıldığını anımsatan Özkan, ilk otomobilin banttan indiğini; Togg'un Anadolu'nun renkleriyle bütünleştiğini dile getirdi.

Özkan, "Togg, bu ülkenin yüz akı bir atılımın adıdır. Çağı yakalama ve hatta aşma iradesinin güzel bir işaretidir. Yüce Rabb'im gurur dolu günü ülkemizin güçlü yarınlarına vesile eylesin." dedi.

Kızılay Haftası'nı da kutlayan Özkan, vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Vizyona bakın; tank, top, SİHA, İHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı." sözlerini de eleştiren Özkan, "Bu talihsiz açıklamayı menfur bir siyasi açıklama olarak görüyor, söylemlerini doğru bulmuyor ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu ticareti" ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddialarına, "Bunlar, uluslararası arenada ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı zor duruma düşürme gayretleridir." şeklinde tepki gösterdi.

Etiketler : ak parti togg vahap seçer mustafa demir
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