AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı! İşte yılın ilk toplantısının gündemi...

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

2023'ün ilk MYK toplantısında seçim çalışmaları gündemde olacak. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın bir sunum yapması bekleniyor.

MECLİS'İN GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK



Toplantıda Meclis'in yoğun gündeminin değerlendirilmesi öngörülüyor.

EYT ve kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri ile

çocuk istismarının önlenmesi kapsamında kurulması planlanan Meclis Araştırma Komisyonu MYK'da ele alınacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE DE ELE ALINACAK



Toplantıda ayrıca fahiş fiyatlar ile mücadele kapsamındaki tedbirler de değerlendirilecek.

MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.