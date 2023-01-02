AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı! İşte yılın ilk toplantısının gündemi...
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni yılın ilk toplantısında 2023 seçimlerine ilişkin çalışmaların yanı sıra Meclis gündemi ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
2023'ün ilk MYK toplantısında seçim çalışmaları gündemde olacak. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın bir sunum yapması bekleniyor.
MECLİS'İN GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK
Toplantıda Meclis'in yoğun gündeminin değerlendirilmesi öngörülüyor.
EYT ve kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri ile
çocuk istismarının önlenmesi kapsamında kurulması planlanan Meclis Araştırma Komisyonu MYK'da ele alınacak.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE DE ELE ALINACAK
Toplantıda ayrıca fahiş fiyatlar ile mücadele kapsamındaki tedbirler de değerlendirilecek.
MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
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