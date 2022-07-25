25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:05:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:06:00
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.
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