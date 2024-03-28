Başkan Erdoğan: Ne yaptıysak, CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık

Başkan Erdoğan, AK Parti Kocaeli mitinginde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin iftihar tablosu Kocaeli gönlümüzün başköşesinde. Karşımdaki muhteşem tabloda zaferin müjdesini görüyorum.

Kocaeli sadece dilimizde değil, aynı zamanda gönlümüzün baş köşesinde. 14-28 Mayıs'taki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum.

Milletvekilliğinde yüzde 54, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 54.4 oy oranlarına ulaştık Kocaeli'de. Büyükşehirlerde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğinize inanıyorum. Kocaeli ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu. İşte bizi asla yalnız bırakmayan vefa abidesi Kocaeli bu. Rabbim sizlerden razı olsun.

"PAZAR GÜNÜ HEP BİRLİKTE SABAH ERKENDEN SANDIKLARA KOŞACAĞIZ"

İçeri girerken emniyete dedim ki, sorun bakalım, şu anda meydanda katılım ne kadar? 85 bin. İyi değil mi? Artık iki gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız.

Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak isimlerden yana kullanacağız. Öncesinde telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız. İstanbul'da yaşayan eşimizi, dostumuzu, akrabamızı da mutlaka sandığa gitme konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti'ye kaybettirmek için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı ikaz edeceğiz.

Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimin ferasetine güveniyorum.

"SON MİTİNGİMİZİ BURADA YAPIYORUZ"

İki ay önce başladığımız seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 farklı şehrimize gittik. Son mitingimizi burada yaptık. Final. Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla kucaklaştık.

Türkiye'nin en büyük gücü, vatandaşlarının birliği, beraberliği ve sarsılmaz bağıdır. Bu bağı hem korumamız hem de perçinlememiz gerekiyor. Siyasi tansiyonu farklı yönlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız. Kökenimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, çatısıdır. Sandık 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir.

Hem oy kullanarak hem oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin Kocaeli için de hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu kadar büyük bir katılımın benzerini az önce Bursa'da gördük. Bursa da muhteşemdi. Bursa'dan size selamlar getirdim. Türkiye olarak bugünlere büyük mücadeleler sonunda ulaştık. Kazanımlarımız altın tepside sunulmadı. Hak ve özgürlüklerde sahip olduğumuz hiçbir imkan bize lütuf olarak verilmedi. Nice zorlukla karşılaştık, gizli açık nice sabotaja maruz kaldık.

"MARMARA BÖLGESİNE KARŞI ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ..."

Bir başka ülkenin başına gelse bir daha yeniden ayağa kalkamayacağı büyük felaketler yaşadık. 6 Şubat'ta bir gecede 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz depremle imtihan edildik. Tüm bunların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık.

Biz ne yaptıysak, CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak, bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık. Engelleri tek tek aşarak, zincirleri parçalayarak bugünlere kadar geldik.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Biz ne yaptıysak, CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak, bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık. Engelleri tek tek aşarak, zincirleri parçalayarak bugünlere kadar geldikhttps://t.co/kJGvsLPG3w pic.twitter.com/fHLn3yfknR — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 28, 2024

21 yıl boyunca vesayeti gerilettik, darbecileri püskürttük. Çevresindeki savaşlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin istikrar ve güven adası haline dönüştürdük. Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık.

Marmara'dan başlayarak riskli yerlerimizi de depreme hazır hale getireceğiz. Bu bizim Marmara'ya karşı öncelikli görevimizdir. Deprem beka sorunudur. Biz tüm planlarımızı bu gerçekler ışığında yapıyoruz. Seçim sonrası kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Deprem kapımızı çalmadan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Milletimizin de bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum.