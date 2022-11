AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,5 milyon üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat çalışanı bulunan AK Parti Kadın Kolları, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Yurdun tamamında devam eden "Sandık Esaslı Seçim Çalışması" çerçevesinde, AK Parti'nin kadın teşkilatları, 81 il, 922 ilçe ve 32 bin 125 mahallede dün "1 No'lu Sandık Toplantısı" düzenledi.

Toplantılarda, her mahallede "1 No'lu sandıkta" oy kullanacak kadın seçmenler ve teşkilat mensupları bir araya geldi.

AYŞE KEŞİR, BAŞKENTTEKİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Ankara'nın Mamak ilçesindeki 3 sandığın toplantısına katılarak, Akdere, Kazım Orbay ve Peyami Safa mahallelerinin ilk sandıklarında oy kullanacak kadın seçmenlerle buluştu.

AK Parti'li kadınların sahadaki eş zamanlı çalışması, sosyal medyada da karşılık buldu.

Yapılan toplantı ve ziyaretlerin fotoğraflarının paylaşıldığı #1NoluSandık etiketi, Twitter gündeminde yer aldı.

15 saat gündemde kalan etiketle atılan 110 bin tweet, 11 milyon etkileşim aldı. "1 No'lu Sandık" sloganıyla gündeme taşınan çalışma, "Her gün, her mahallede, her sandık" mottosuyla seçime kadar devam edecek.