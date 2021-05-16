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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tunç Soyer'e: İzmir'in merkezine akıtılan pislik neyin nesi?
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16 Mayıs 2021 Pazar 21:13:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 21:13:00

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tunç Soyer'e: İzmir'in merkezine akıtılan pislik neyin nesi?

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir soru yöneltti.

Sürekli, İzmir'in merkezinde denize akıtılan pisliğin görüntülerini paylaşarak, 'İzmir'in merkezinde akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlamaya çalışıyoruz! CHP'li Soyer, pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen!' ifadelerini kullandı.

Etiketler : izmir tunç soyer chp
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