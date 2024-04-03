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03 Nisan 2024 Çarşamba 19:53:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 19:53:00

AK Parti itiraz etmişti: Beykoz'da oylar yeniden sayılacak!

Kaynak: AA

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İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında şunlara yer verildi:

"Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı belirlendi."

İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak.

Etiketler : İstanbul İl Seçim Kurulu Beykoz İlçe Seçim Kurulu Beykoz Yeniden Sayım
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