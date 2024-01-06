AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu
AK Parti'nin İstanbul için yerel seçimlerde kullanacağı şarkı belli oldu. Partinin İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.
İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu. Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.
Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.
- AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu
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