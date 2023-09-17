VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mağlubiyetin baş sorumlusu onu ilan etti: Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi
AK Parti İstanbul'dan 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul
Stefan Kuntz görevden alındı
MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı
Memur ve emeklisi yılbaşında ne kadar zam alacak?
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
17 Eylül 2023 Pazar 15:38:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 15:38:00

AK Parti İstanbul'dan 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul

ABONE OL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçim kampanyasının ilk seçim şarkısını paylaştı. "Yeniden İstanbul" adı verilen şarkı büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniden İstanbul seçim şarkısıyla AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceklerinin de ilk sinyalini verdi.

"Yeniden İstanbul" şarkısının klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gezileri, mitingleri, seçmenin kendisine gösterdiği teveccüh ve Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nden derlenen görüntülerden oluşuyor.

Klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti İstanbul İl Teşikilatı'nın İstanbul'a olan sevgisi anlatılıyor.

Etiketler : ak parti istanbul il teşkilatı ak parti istanbul 2024 seçim şarkısı osman nuri kabaktepe
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX